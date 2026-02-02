Auto IU

Kinderprogramm „Mechanische Tierwelt“ im Kloster Wechterswinkel

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026
Kinderprogramm „Mechanische Tierwelt“ im Kloster Wechterswinkel
Foto: Hanna Komenda
Sparkasse

WECHTERSWINKEL – Zum Abschluss der Winterausstellung „Mechanische Tierwelt“ lädt das Kloster Wechterswinkel Kinder im Februar zu einer spannenden Taschenlampen-Safari sowie einer kreativen Maskenwerkstatt ein. Während junge Tierforscher ab sieben Jahren am Freitagabend die Blechtiere in der Dunkelheit entdecken, können Kinder ab sechs Jahren am Samstagnachmittag eigene Tiermasken für die Faschingszeit basteln.

Bei der Führung am Freitag, den 6. Februar um 18:30 Uhr, erkunden die Teilnehmer mit Taschenlampen die Lebensräume der mechanischen Tiere und gehen in der besonderen Atmosphäre des Klosters auf Safari. Am darauffolgenden Samstag um 13:00 Uhr steht die bunte Welt der Farben und Bewegungen im Fokus, wobei die Kinder ihre Lieblingstiere als Vorlage für ihre eigenen Masken nutzen.

Beide Veranstaltungen kosten jeweils 5 Euro Materialgebühr pro Kind, die direkt an der Museumskasse zu entrichten ist. Die Ausstellung selbst ist nur noch bis Sonntag, den 8. Februar, für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine vorherige Anmeldung wird empfohlen, um die Teilnahme an den speziellen Programmpunkten zu sichern.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026

Mehr

Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge

Kostenlose Karriereberatung für Frauen im Landkreis Haßberge

2. Februar 2026
Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

2. Februar 2026
Neuer Therapieansatz bei chronischen Wunden mit probiotischen Bakterien

Neuer Therapieansatz bei chronischen Wunden mit probiotischen Bakterien

2. Februar 2026
Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert

Geisterfahrer auf der A7 bei Wasserlosen – Fahrzeugführer alkoholisiert

2. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)