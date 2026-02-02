Kinderprogramm „Mechanische Tierwelt“ im Kloster Wechterswinkel
WECHTERSWINKEL – Zum Abschluss der Winterausstellung „Mechanische Tierwelt“ lädt das Kloster Wechterswinkel Kinder im Februar zu einer spannenden Taschenlampen-Safari sowie einer kreativen Maskenwerkstatt ein. Während junge Tierforscher ab sieben Jahren am Freitagabend die Blechtiere in der Dunkelheit entdecken, können Kinder ab sechs Jahren am Samstagnachmittag eigene Tiermasken für die Faschingszeit basteln.
Bei der Führung am Freitag, den 6. Februar um 18:30 Uhr, erkunden die Teilnehmer mit Taschenlampen die Lebensräume der mechanischen Tiere und gehen in der besonderen Atmosphäre des Klosters auf Safari. Am darauffolgenden Samstag um 13:00 Uhr steht die bunte Welt der Farben und Bewegungen im Fokus, wobei die Kinder ihre Lieblingstiere als Vorlage für ihre eigenen Masken nutzen.
Beide Veranstaltungen kosten jeweils 5 Euro Materialgebühr pro Kind, die direkt an der Museumskasse zu entrichten ist. Die Ausstellung selbst ist nur noch bis Sonntag, den 8. Februar, für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine vorherige Anmeldung wird empfohlen, um die Teilnahme an den speziellen Programmpunkten zu sichern.
