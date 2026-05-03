Kindertagespflege im Fokus: Ausstellung und Aktionstag im Landratsamt Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Ob als Ergänzung zum Kindergarten oder als flexible Betreuung am Nachmittag: Die Kindertagespflege ist eine tragende Säule für Familien im Landkreis. Um dieses Angebot bekannter zu machen, lädt das Landratsamt im Mai zu einer besonderen Informationsreihe ein.
Vom 4. bis 26. Mai 2026 zeigt eine Ausstellung im Foyer des Landratsamts, was den Alltag von Tagesmüttern und Tagesvätern auszeichnet und welche Vorteile diese familiennahe Betreuungsform für Eltern bietet.
Aktionstag am 4. Mai
Zum Auftakt der Ausstellung findet am Montag, den 4. Mai, von 10:00 bis 13:00 Uhr ein Aktionstag statt.
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Persönliche Beratung: Das Team des Fachdienstes Kindertagespflege beantwortet Fragen zur Platzsuche und zur Qualifizierung.
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Direkter Austausch: Interessierte können mit aktiven Fachkräften aus der Kindertagespflege ins Gespräch kommen.
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Für die Kleinen: Es werden verschiedene Mitmach-Aktionen für Kinder angeboten.
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Standort: Bei schönem Wetter vor dem Haupteingang, bei Regen im Foyer (1. Stock).
Ein wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Landrat Florian Töpper würdigte bei der Eröffnung das Engagement des Fachdienstes. Die Kindertagespflege biete Eltern eine verlässliche Unterstützung und trage maßgeblich zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Die Schau ist zudem Teil der bundesweiten Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“.
Nachwuchs gesucht: Werden Sie Tagesmutter oder Tagesvater!
Um das Betreuungsangebot im Landkreis weiter auszubauen, sucht der Fachdienst kontinuierlich nach motivierten Bewerberinnen und Bewerbern. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern hat, erhält vom Landratsamt Unterstützung bei der Qualifizierung und Begleitung im Berufsalltag.
Kontakt und Informationen:
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Telefon: 09721 / 55-448, -486 oder -720
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E-Mail: kindertagespflege@lrasw.de
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