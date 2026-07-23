Kindliche Steinwürfe auf Autos verursachen Schaden in Höhe von 10.000 Euro

WÜRZBURG, ZELLERAU, LKR. WÜRZBURG – Zwei Kinder haben am Dienstagnachmittag in der Weißenburgstraße mehrere Fahrzeuge mit Steinen beworfen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 15:35 Uhr warfen ein achtjähriger und ein neunjähriger Junge Steine auf drei vorbeifahrende Autos sowie sechs geparkte Fahrzeuge. Dabei entstanden Schäden an den Fahrzeugen.

Die beiden Kinder wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.