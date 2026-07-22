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Kindliche Steinwürfe auf Autos verursachen Schaden in Höhe von 10.000 Euro

22. Juli 2026Letztes Update 22. Juli 2026
Kindliche Steinwürfe auf Autos verursachen Schaden in Höhe von 10.000 Euro
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG, ZELLERAU, LKR. WÜRZBURG – Zwei Kinder haben am Dienstagnachmittag in der Weißenburgstraße mehrere Fahrzeuge mit Steinen beworfen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Gegen 15:35 Uhr warfen ein achtjähriger und ein neunjähriger Junge Steine auf drei vorbeifahrende Autos sowie sechs geparkte Fahrzeuge. Dabei entstanden Schäden an den Fahrzeugen.

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Die beiden Kinder wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.


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