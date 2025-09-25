Kinofilm „Die Ochsenkathedrale“ geht online

BAD KISSINGEN – Der beliebte Dokumentarfilm „Die Ochsenkathedrale“ von Regisseur Christian Beyer ist ab Donnerstag, dem 25. September, online und kostenfrei abrufbar. Die 29-minütige „Liebeserklärung“ an den ehemaligen städtischen Schlachthof, der Teil der UNESCO-Welterbestätte ist, feierte bereits große Erfolge und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Der Film entstand in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Kissingen und feierte am 16. November 2023 im Universum Kinopalast Premiere. Das Projekt, das von Anna Maria Boll von der Welterbekoordination Bad Kissingen konzipiert wurde, blickt hinter die historischen Kulissen des ehemaligen Schlachthofs. Zehn Zeitzeugen erzählen in dem Dokumentarfilm ihre persönlichen Geschichten und Erinnerungen an den täglichen Schlachtbetrieb und an das Leben in und um das Gebäude.

Der Dokumentarfilm erhielt insgesamt sechs Nominierungen bei Filmfestivals. Zwischen 2024 und 2025 wurde er zweimal zum besten Dokumentarfilm gewählt und erhielt mehrere ehrenvolle Erwähnungen. Auch bei den 35. Bamberger Kurzfilmtagen wurde „Die Ochsenkathedrale“ als bester Regionalfilm nominiert.

Das Feedback der Zuschauer war überwältigend. Seit der Premiere waren die Kinosäle mehrfach bis auf den letzten Platz besetzt. Aufgrund der großen Nachfrage ist der Film nun online und kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Stadt Bad Kissingen verfügbar. Interessierte können den Film über die UNESCO-Welterbe-Playlist oder über den Direktlink www.badkissingen.de/ochsenkathedrale streamen.