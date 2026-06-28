Kirchenburg wird wieder lebendig: Fest der Generationen in Ostheim
OSTHEIM VOR DER RHÖN – Am ersten Juliwochenende (4. und 5. Juli 2026) laden die „Freunde der Kirchenburg“ zu einem besonderen Fest der Generationen ein. Die historische Anlage verwandelt sich an beiden Tagen in einen lebendigen Treffpunkt mit mittelalterlichem Flair und kulturellen Highlights. Der Eintritt ist frei.
Samstag: Mittelaltertag und Musik
Am Samstag, 4. Juli, dreht sich von 11 bis 18 Uhr alles um das Leben um das Jahr 1400. Besucher können Handwerkern wie Glasbläsern oder der Baderfrau über die Schulter schauen oder an historischen Spielstationen wie Bogenschießen und Kegeln aktiv werden.
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Highlight für Kinder: Um 15:00 Uhr findet eine Mitmachtanzaktion mit „Tinos Dance World“ statt.
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Abendprogramm: Von 19 bis 21 Uhr findet im Innenhof (bei schlechtem Wetter in der Kirche) ein Hutkonzert der Mittelalterband „Minniglich“ statt.
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Motto: Besucher sind herzlich eingeladen, in mittelalterlicher Gewandung zu erscheinen, um das Flair des Marktes zu bereichern.
Sonntag: Theater und Kulinarik
Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Theaters. Die Gruppe der Freunde der Kirchenburg präsentiert das Singspiel „Es wär so schüe gewase“ im stimmungsvollen Malerwinkel.
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Aufführungszeiten: 14:00 Uhr und 16:00 Uhr.
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Gemütlichkeit: Zwischen den Aufführungen werden in der historischen Gadenhalle Kaffee und hausgemachter Kuchen serviert.
Hintergrund und Unterstützung
Die Veranstaltung unter dem Motto „Klein, aber fein“ soll die Geschichte der Kirchenburg hautnah erlebbar machen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei; der Verein freut sich jedoch über Spenden, die direkt dem Erhalt der Anlage zugutekommen.
Weitere Informationen zum Programm und dem Verein finden Sie unter www.lebendige-kirchenburg.de
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