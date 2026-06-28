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Kirchenburg wird wieder lebendig: Fest der Generationen in Ostheim

28. Juni 2026Letztes Update 28. Juni 2026
Kirchenburg wird wieder lebendig: Fest der Generationen in Ostheim
Foto: Tonya Schulz
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OSTHEIM VOR DER RHÖN – Am ersten Juliwochenende (4. und 5. Juli 2026) laden die „Freunde der Kirchenburg“ zu einem besonderen Fest der Generationen ein. Die historische Anlage verwandelt sich an beiden Tagen in einen lebendigen Treffpunkt mit mittelalterlichem Flair und kulturellen Highlights. Der Eintritt ist frei.

Samstag: Mittelaltertag und Musik

Am Samstag, 4. Juli, dreht sich von 11 bis 18 Uhr alles um das Leben um das Jahr 1400. Besucher können Handwerkern wie Glasbläsern oder der Baderfrau über die Schulter schauen oder an historischen Spielstationen wie Bogenschießen und Kegeln aktiv werden.

Sonntag: Theater und Kulinarik

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Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Theaters. Die Gruppe der Freunde der Kirchenburg präsentiert das Singspiel „Es wär so schüe gewase“ im stimmungsvollen Malerwinkel.

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  • Aufführungszeiten: 14:00 Uhr und 16:00 Uhr.

  • Gemütlichkeit: Zwischen den Aufführungen werden in der historischen Gadenhalle Kaffee und hausgemachter Kuchen serviert.

Hintergrund und Unterstützung

Die Veranstaltung unter dem Motto „Klein, aber fein“ soll die Geschichte der Kirchenburg hautnah erlebbar machen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei; der Verein freut sich jedoch über Spenden, die direkt dem Erhalt der Anlage zugutekommen.

Weitere Informationen zum Programm und dem Verein finden Sie unter www.lebendige-kirchenburg.de


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