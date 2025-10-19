Kirchengemeinden spenden zu Erntedank Lebensmittel an die Tafel
SCHWEINFURT – Die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden sowie deren Einrichtungen in der Stadt und im Landkreis Schweinfurt haben an Erntedank eine große Spendenaktion für die Tafel Schweinfurt durchgeführt. Über 30 verschiedene Gemeinden und kirchliche Einrichtungen beteiligten sich und riefen dazu auf, haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln, Reis, Mehl, Zucker und Müsli zum Gottesdienst oder zu Sammelstellen zu bringen.
Ernst Gehling, der Vorsitzende der Tafel Schweinfurt, zeigte sich begeistert von der Aktion: „Es ist eine tolle Aktion. Die Kirche erinnert Menschen daran: Sie können eine Brücke sein für andere, denen es nicht so gut geht.“
Zu den zahlreichen Beteiligten gehörten unter anderem die neun katholischen Gemeinden der Stadtkirche Schweinfurt, die katholischen Gemeinden in Sennfeld, Werneck und weiteren Landkreisgemeinden, der katholische Gesprächsladen am Markt, der Kindergarten Oberschwarzach sowie die evangelischen Gemeinden Sennfeld, Schwebheim, Schonungen und weiterer Orte. Auch die Neuapostolische Gemeinde Schweinfurt und die Gemüsebauern Sennfeld beteiligten sich.
Ein herzlicher Dank geht im Namen der Tafel an alle teilnehmenden Kirchengemeinden, kirchlichen Einrichtungen und an jedes einzelne spendende Kirchenmitglied.
