Kirchturmuhr in Grafenrheinfeld erstrahlt nach Restaurierung in neuem Glanz

GRAFENRHEINFELD – Die drei großen Zifferblätter der Kirchturmuhr der Pfarrkirche Grafenrheinfeld sind nach einer aufwendigen Restaurierung wieder an ihren Platz zurückgekehrt. Nach mehreren Wochen Überarbeitung präsentieren sich die rund 2,50 Meter großen Zifferblätter mit neu vergoldeten Zeigern und überarbeiteter Technik wieder als sichtbares Wahrzeichen der Gemeinde.

Ende April waren die drei Zifferblätter mit einem Spezialhubsteiger in rund 40 Metern Höhe demontiert und zur Restaurierung nach Regensburg gebracht worden. Mit den Arbeiten wurde erneut die traditionsreiche Turmuhrenfabrik Rauscher aus Regensburg beauftragt, die auf die Restaurierung historischer Turmuhren, Zifferblätter und Zeigeranlagen spezialisiert ist.

Zwischen Grafenrheinfeld und dem Familienbetrieb besteht eine besondere Verbindung: Bereits der Großvater der heutigen Juniorchefin Mathilda Neujean installierte einst das damalige Uhrwerk im Kirchturm der Pfarrkirche. Das historische Uhrwerk ist bis heute erhalten und wurde durch eine moderne funkgesteuerte Quarzsteuerung ergänzt. Die historische Technik bleibt jedoch weiterhin Bestandteil des Gesamtsystems.

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Die Zifferblätter mussten entgegen vieler Erwartungen nicht ersetzt werden. Sie bestehen aus glasfaserverstärktem Duroplast, einem besonders langlebigen und leichten Material. „Dieses Material hat sich über viele Jahrzehnte bewährt“, erklärt Juniorchefin Mathilda Neujean. Durch das geringe Gewicht eignet es sich besonders für den Einsatz an hohen Gebäuden.

In der Werkstatt wurden die Zifferblätter zunächst vollständig abgeschliffen und anschließend mit einem neuen Lackaufbau versehen. Die Arbeiten erfolgten bewusst in Handarbeit. Auch die Zeiger erhielten eine umfassende Überarbeitung: Die Kupferzeiger wurden grundiert, lackiert und mit echtem 24-Karat-Blattgold vergoldet.

Neben der optischen Aufarbeitung überprüfte die Firma Rauscher auch die gesamte Befestigungstechnik. Gerade bei Bauteilen in rund 40 Metern Höhe spielt die Sicherheit eine entscheidende Rolle.

Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten erfolgte die Rückmontage am Kirchturm. Mit einem Hubsteiger wurden die Zifferblätter vorsichtig wieder angebracht, während im Inneren des Turms die Arbeiten an den Zeigerwerken und Befestigungen durchgeführt wurden. Auch Mathilda Neujean unterstützte die Montagearbeiten vor Ort und brachte unter anderem die neuen Zeiger an.

Unterstützung erhielt das Montageteam von Holger Schmich vom Bauhof, der sich um die Kirchtürme und die Kirchturmuhr kümmert und die Arbeiten ebenfalls begleitete.

Nach der Montage wurden die Uhrwerke eingestellt und die Uhrzeit exakt justiert. Erst danach konnte die restaurierte Kirchturmuhr wieder vollständig in Betrieb genommen werden.

Bürgermeister Christian Keller zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Die Zifferblätter waren in den letzten Jahrzehnten stark ausgeblichen und mussten dringend saniert werden.“ Besonders gefreut habe ihn die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger während der Arbeiten. Viele hätten nachgefragt, wann die Zeiger und Zifferblätter wieder zurückkehren würden.

Für Keller ist die Sanierung auch eine Aufwertung des Ortsbildes: „Kirchtürme und Kirchturmuhren sind oft prägende Elemente des Ortsbildes einer Gemeinde. Unsere Grafenrheinfelder Kirche mit ihren zwei Türmen ist eine besonders schöne Ortskirche, die von weit sichtbar ist.“

Die Kirchturmuhr weist zudem einige historische Besonderheiten auf. So besitzt der Turm lediglich drei Zifferblätter, da früher häufig aus Kostengründen auf die dem Ort abgewandte Seite verzichtet wurde. Außerdem wird die römische Vier auf dem Zifferblatt traditionell als „IIII“ dargestellt – eine bei historischen Turmuhren weit verbreitete Schreibweise.

Die Sanierungskosten beliefen sich auf rund 8.500 Euro und wurden von der Gemeinde Grafenrheinfeld getragen. Dass Gemeinden traditionell für Turmuhren verantwortlich sind, hat historische Gründe: Früher waren diese die einzige öffentliche Zeitangabe für die Bevölkerung.

Mit dem Abschluss der Arbeiten bleibt die Kirchturmuhr ein bedeutendes Stück Ortsgeschichte. Die restaurierten Zifferblätter, die vergoldeten Kupferzeiger und die überprüfte Technik verbinden traditionelles Handwerk mit moderner Technik und sorgen dafür, dass die Uhr auch künftig zuverlässig die Zeit anzeigt.