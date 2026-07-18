Kirchweih Gartenstadt 2026: Drei Tage voller Programm in Schweinfurt
SCHWEINFURT / GARTENSTADT – Vom 18. bis zum 20. Juli 2026 lädt der Bürgerverein Gartenstadt zur traditionellen Kirchweih ein. Im Kirchweihgarten hinter dem ehemaligen Restaurant Löwenzahn erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit regionaler Musik und kulinarischen Spezialitäten.
Das Programm im Überblick
Samstag, 18. Juli
-
17:00 Uhr: Beginn des Festbetriebs
-
18:00 Uhr: Live-Musik mit der Classic-Rock-Band „Zero“
Sonntag, 19. Juli
-
10:00 Uhr: Traditionelles Weißwurstfrühstück
-
14:00 Uhr: Großer Festumzug (Route: Gartenstadtstraße, Galgenleite, Blaue Leite, Wilhelm-Zinn-Straße, Adam-Zorn-Straße, Fritz-Soldmann-Straße und zurück zur Gartenstadtstraße)
-
14:00 – 18:00 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Dürrfelder Trachtenkapelle
-
15:00 – 18:00 Uhr: Mitmachaktionen für Kinder mit dem Spielbus der Stadt Schweinfurt (auf dem Parkplatz des Lebenshilfe-Kindergartens)
-
Abendprogramm: Abschluss mit der Band „Blackhouse 3“
Montag, 20. Juli
-
Ab 18:00 Uhr: Musikalischen Ausklang der Kirchweih mit der „A.R. Group“
Weitere Informationen
Die 1. Vorsitzende des Bürgervereins, Birgit Umhöfer, freut sich auf das Fest und lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die drei Tage in der Gartenstadt gemeinsam zu genießen. Weitere Details zur Veranstaltung und zum Bürgerverein sind online unter www.gartenstadt-sw.de abrufbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!