Kirchweih Gartenstadt findet zwischen dem 19. und 21. Juli 2025 statt

SCHWEINFURT – Gartenstadt. Die beliebte Kirchweih in der Gartenstadt steht in den Startlöchern: Vom 19. bis 21. Juli lädt der Bürgerverein Gartenstadt erneut in den idyllischen Kirchweihgarten hinter der Gaststätte Gartenstadt ein.

„Sie gehört zu den schönsten Kirchweihen in Schweinfurt und wir freuen uns sehr auf drei abwechslungsreiche und unterhaltsame Tage“, so die 1. Vorsitzende des Bürgervereins, Birgit Umhöfer. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen – jetzt steht das Fest unmittelbar bevor.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm mit Live-Musik regionaler Bands und kulinarischen Klassikern der Kirchweih. Auch der traditionelle Festumzug darf nicht fehlen. Für Kinder gibt es ebenfalls ein eigenes Angebot.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 19. Juli:

Festbeginn um 17 Uhr

Ab 18 Uhr: Classic-Rock mit der Band Little Sun

Sonntag, 20. Juli:

Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr

13 bis 18 Uhr: Musik der Fränkischen Trachtenkapelle Dürrfeld

Ab ca. 18 Uhr: Black House 3 auf der Bühne

Um 14 Uhr: Festumzug (Strecke: Galgenleite – Blaue Leite – Wilhelm-Zinn-Straße – Adam-Zorn-Straße – Fritz-Soldmann-Straße – Gartenstadtstraße)

15 bis 18 Uhr: Spielbus der Stadt Schweinfurt mit Kinderaktionen

Montag, 21. Juli:

Abschlussabend mit der Partyband Stächerwälder Knörzli ab 18 Uhr

Wie jedes Jahr können Besucher auch Mitglied im Bürgerverein werden. Wer sich während der Kirchweih anmeldet, zahlt für das laufende Jahr keinen Mitgliedsbeitrag.

Weitere Informationen zur Kirchweih und zum Bürgerverein: www.gartenstadt-sw.de