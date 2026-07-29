Kirchweih Schonungen setzt auf faire Preise, Mehrweg und Kartenzahlung

SCHONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Trotz gestiegener Kosten bleibt die Kirchweih in Schonungen auch in diesem Jahr familienfreundlich. Die Veranstalter haben die Preise nur behutsam angepasst, setzen auf ein nachhaltiges Mehrwegsystem und ermöglichen erstmals an allen Ständen die Kartenzahlung.

Nach Angaben der Veranstalter war es das Ziel, die deutlich gestiegenen Kosten nicht vollständig an die Besucherinnen und Besucher weiterzugeben. Im Mittelpunkt stehe eine bezahlbare Kirchweih für Familien und Gäste aller Altersgruppen.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Preise für Speisen gelegt. So kostet eine Portion Pommes in diesem Jahr 3,00 Euro und ist damit sogar 50 Cent günstiger als bisher. Die Veranstalter möchten damit bewusst ein preiswertes Angebot schaffen.

Bei Bratwürsten und Steaks wurden die Preise zwar leicht erhöht, gleichzeitig aber auch die Portionsgrößen angepasst. Die Bratwürste wiegen nun 100 Gramm, die Steaks 200 Gramm und werden weiterhin mit Zwiebeln serviert.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit gibt es Neuerungen. Um Verpackungsmüll zu vermeiden, werden Speisen nach Möglichkeit auf echten Tellern sowie in Mehrwegschalen ausgegeben. Dafür wird ein Pfandsystem eingeführt. Der Pfandbetrag wird bei der Rückgabe des Geschirrs vollständig erstattet.

Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass bereits vor Beginn der Kirchweih erhebliche Kosten entstehen. Allein für Genehmigungen, Platzgebühren sowie Wasser-, Abwasser- und Stromkosten fallen rund 2.000 Euro an. Hinzu kommen unter anderem Ausgaben für Zeltaufbau, Sicherheitsdienst, Toilettenreinigung, GEMA, Versicherungen und weitere organisatorische Leistungen.

Eine Premiere gibt es bei der Bezahlung: Erstmals können Besucherinnen und Besucher an allen Ständen mit Karte bezahlen. Nach Angaben der Veranstalter ist dies bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung im Landkreis bislang einmalig. Die bargeldlose Zahlung soll den Einkauf vereinfachen und Wartezeiten verkürzen.

Für Biertrinker gibt es ebenfalls eine gute Nachricht: Der Bierpreis bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und eine stimmungsvolle, familienfreundliche Kirchweih.