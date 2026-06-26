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„Kirschenschätze unserer Heimat“: Aktionstag in Nassach würdigt den „Kirschenbaron“

26. Juni 2026Letztes Update 26. Juni 2026
„Kirschenschätze unserer Heimat“: Aktionstag in Nassach würdigt den „Kirschenbaron“
Foto: Guntram Ulsamer/Landratsamt Haßberge
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NASSACH – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege lud am Wochenende zu einem besonderen Aktionstag nach Nassach ein. Unter dem Motto „Kirschenschätze unserer Heimat“ widmete sich die Veranstaltung der ökologischen Bedeutung und der historischen Vielfalt der Kirschen am Haßbergtrauf.

Auftakt und ökologische Bedeutung

Über 60 Interessierte fanden sich am Sportheim in Nassach ein, wo sie von Bürgermeister Thomas Wagenhäuser und Kreisfachberater Guntram Ulsamer begrüßt wurden. Eine geführte Wanderung zu den dortigen Streuobstwiesen und Magerrasen bildete den Auftakt. Dabei erläuterten die Referenten Brigitte Goss (Kreisfachberaterin Landratsamt Schweinfurt) und Robert Lauer (Naturschutzfachkraft Landratsamt Haßberge) die hohe ökologische Wertigkeit dieser Naturflächen.

Historischer Rückblick: Der „Kirschenbaron“

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In einem Fachvortrag beleuchtete Brigitte Goss das Wirken von Christian Truchseß von Wetzhausen. Vor 200 Jahren legte er auf der Bettenburg den Grundstein für die moderne Kirschenpomologie. Trotz widriger klimatischer Bedingungen – ausgelöst durch den Ausbruch des Vulkans Tambora im Jahr 1815 – gelang es ihm, über 230 Kirschensorten anzupflanzen und sein wegweisendes Werk „Systematische Classification und Beschreibung der Kirschensorten“ zu verfassen.

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Sicherung seltener Sorten

Robert Lauer berichtete über die systematische Kartierung der Kirschbestände in Nassach, Altenstein und Königsberg durch die Expertin Dr. Annette Braun-Lüllemann im Zeitraum 2020 bis 2025. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit des Schutzes:

  • Gefährdungsstatus: Etwa 86 Prozent der erfassten Sorten sind gefährdet.

  • Erhaltungsprojekt: Seit den Wintermonaten wurden Reiser geschnitten und durch die Baumschule Weiglein in Geesdorf zu hochstämmigen Jungbäumen nachgezogen.

  • Wiederansiedlung: Im Jahr 2026 konnten erstmals alte Sorten über den Kreisverband zur Neupflanzung ausgegeben werden, um den Bestand langfristig zu sichern.

Ausstellung

Eine beeindruckende Kirschsortenausstellung mit 60 verschiedenen Exemplaren, die von Robert Lauer zusammengetragen wurden, veranschaulichte den Teilnehmern die enorme Vielfalt und den Wert der seltenen Kirschenschätze in der Region.


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