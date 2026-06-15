„Kirschenschätze unserer Heimat“: Themennachmittag in Nassach am 20. Juni
NASSACH – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge lädt am Samstag, 20. Juni 2026, zu einer besonderen Veranstaltung ein. Unter dem Motto „Kirschenschätze unserer Heimat“ wird am Sportheim in Nassach von 14:00 bis 17:00 Uhr das historische und biologische Erbe des Kirschenanbaus in der Region gewürdigt.
Historischer Hintergrund
Die Veranstaltung erinnert an Christian Truchseß von Wetzhausen, der vor rund 200 Jahren auf der Bettenburg lebte und den Kirschenanbau in der Region maßgeblich vorantrieb. Brigitte Goss, Kreisfachberaterin am Landratsamt Schweinfurt, wird in ihrem Vortrag den historischen Bogen zu Truchseß von Wetzhausen schlagen und dessen Wirken als Wissenschaftler und Kulturmäzen beleuchten.
Programm und Ausstellung
Der Nachmittag bietet eine Mischung aus Naturerlebnis und Fachinformation:
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14:00 Uhr: Auftakt mit einer gemeinsamen Wanderung zu den nahegelegenen Obstwiesen und Magerrasen am Haßbergtrauf.
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Ausstellung: Robert Lauer, Fachreferent für Naturschutz am Landratsamt Haßberge, präsentiert eine aufwendige Ausstellung mit über 35 verschiedenen Kirschsorten. Zudem gibt er Einblicke in die Ergebnisse regionaler Sortenbestimmungen.
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Kulinarik: Für das leibliche Wohl sorgt die Dorfgemeinschaft Nassach mit Kaffee und verschiedenen Kirschkuchenspezialitäten.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
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