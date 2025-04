„Kiss me“ in den Gaden in Geldersheim

GELDERSHEIM – Der Bad Kissinger Künstler Achim Horras widmet sich in seiner neuen Serie „Kiss me“ einem Thema, das so alt ist wie die Menschheit selbst – dem Kuss.

Doch was auf den ersten Blick romantisch oder vertraut erscheinen mag, wird in den Gaden in Geldersheim auf künstlerisch spannende und oft auch überraschende Weise interpretiert. Horras fängt in seinen Werken Momente sinnlicher Annäherung ein – mal zärtlich, mal leidenschaftlich, mal irritierend.

Vielfalt durch Materialien und Perspektiven

Die Ausstellung besticht nicht nur durch die emotionale Tiefe der Motive, sondern auch durch den experimentellen Einsatz verschiedenster Materialien. Dabei bricht Horras bewusst mit klassischen Vorstellungen von Geschlechterrollen und Beziehungen. Unerwartete Begegnungen und neue Sichtweisen regen die Betrachtenden dazu an, über Klischees und gesellschaftliche Normen nachzudenken. Die Ausstellung wirft damit einen facettenreichen Blick auf das menschliche Lieben in all seinen Ausdrucksformen.

Vernissage und Öffnungszeiten

Eröffnet wird „Kiss me“ am Freitag, 23. Mai 2025, um 19.30 Uhr mit einer Vernissage in den Gaden neben der Kirche in Geldersheim. Die Ausstellung kann anschließend vom 25. Mai bis 29. Juni 2025, jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr, besucht werden. Der Eintritt ist frei.