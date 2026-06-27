„Kissi“ auf Entdeckungsreise: Neues Projekt „Auf lokaler Mission“ im Landkreis Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen bietet Kindern im Kita- und Grundschulalter ein neues, spannendes Erlebnis: Mit der Aktion „Auf lokaler Mission – Entdecke deine Heimat“ können junge Entdecker ihre Region erkunden und dabei spielerisch lernen.
Das Projekt: Mit „Kissi“ den Landkreis entdecken
Landrat Mario Götz hat das Projekt offiziell gestartet. Begleitet werden die Kinder dabei von „Kissi“, einem Feuersalamander, der sich bunte Flecken auf seinem Rücken wünscht.
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Das Prinzip: Bei jedem Besuch eines teilnehmenden Partners erhalten die Kinder einen Aufkleber für ihr Sammelposter. Jeder Fleck steht für ein erlebtes Abenteuer.
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Partner: Zu den Zielen gehören unter anderem der Wild-Park Klaushof, das Deutsche Fahrradmuseum Bad Brückenau, die Museen Schloss Aschach, das Haus der Schwarzen Berge in Oberbach sowie weitere Bibliotheken und Museen.
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Joker-Flecken: Zusätzlich gibt es drei Joker-Flecken, die die Kinder individuell vergeben können – etwa für den Besuch eines Lehrpfades oder eines „Himmelsschauplatzes“ im Sternenpark Rhön. Diese können eigenständig ausgemalt werden.
So können Kinder mitmachen
Das Angebot richtet sich an einzelne Kinder, Familien sowie an Gruppen aus Kindergärten und Schulen.
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Projektmaterialien: Die Broschüre samt Sammelposter ist bei den Aktionspartnern, am Servicecenter des Landratsamtes oder online erhältlich.
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Informationen & Bestellung: Alle Details sowie die Möglichkeit zur Anforderung der Unterlagen finden sich unter kultur-kg.de/kissi oder per E-Mail an kissi@kg.de.
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Verlosung: Wer ein Foto seines Sammelposters mit mindestens vier neuen bunten Flecken an kissi@kg.de sendet, nimmt an einer Verlosung teil. Zudem erhält jeder Teilnehmende eine kleine Überraschung.
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Einsendeschluss: 30. November 2026 sowie 31. Oktober 2027.
Hintergrund und Kontakt
Das Projekt wird im Rahmen des Regionalmanagements durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Es dient dazu, die Entdeckerfreude zu fördern und die Vielfalt des Landkreises erlebbar zu machen.
Kontakt für Rückfragen:
Anke Barthel (Projektmanagement)
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Telefon: 0971 / 801-5190
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E-Mail: kissi@kg.de
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