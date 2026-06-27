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„Kissi“ auf Entdeckungsreise: Neues Projekt „Auf lokaler Mission“ im Landkreis Bad Kissingen

27. Juni 2026Letztes Update 27. Juni 2026
„Kissi“ auf Entdeckungsreise: Neues Projekt „Auf lokaler Mission“ im Landkreis Bad Kissingen
Zum Start des Projekts „Auf lokaler Mission“: Landrat Mario Götz (3. von links) mit Felix Gantner, Kulturmanagement, Anke Barthel, Regionalmanagement und Cordula Kuhlmann, Leitung Regionalentwicklung (von links). Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
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BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen bietet Kindern im Kita- und Grundschulalter ein neues, spannendes Erlebnis: Mit der Aktion „Auf lokaler Mission – Entdecke deine Heimat“ können junge Entdecker ihre Region erkunden und dabei spielerisch lernen.

Das Projekt: Mit „Kissi“ den Landkreis entdecken

Landrat Mario Götz hat das Projekt offiziell gestartet. Begleitet werden die Kinder dabei von „Kissi“, einem Feuersalamander, der sich bunte Flecken auf seinem Rücken wünscht.

So können Kinder mitmachen

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Das Angebot richtet sich an einzelne Kinder, Familien sowie an Gruppen aus Kindergärten und Schulen.

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  • Projektmaterialien: Die Broschüre samt Sammelposter ist bei den Aktionspartnern, am Servicecenter des Landratsamtes oder online erhältlich.

  • Informationen & Bestellung: Alle Details sowie die Möglichkeit zur Anforderung der Unterlagen finden sich unter kultur-kg.de/kissi oder per E-Mail an kissi@kg.de.

  • Verlosung: Wer ein Foto seines Sammelposters mit mindestens vier neuen bunten Flecken an kissi@kg.de sendet, nimmt an einer Verlosung teil. Zudem erhält jeder Teilnehmende eine kleine Überraschung.

  • Einsendeschluss: 30. November 2026 sowie 31. Oktober 2027.

Hintergrund und Kontakt

Das Projekt wird im Rahmen des Regionalmanagements durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Es dient dazu, die Entdeckerfreude zu fördern und die Vielfalt des Landkreises erlebbar zu machen.

Kontakt für Rückfragen:

Anke Barthel (Projektmanagement)


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