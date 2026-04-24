Kissinger Kabarettherbst 2026: Spitzenhumor in historischem Ambiente – Jetzt schon Tickets buchen!
BAD KISSINGEN – Mit einer gehörigen Portion Humor startet Bad Kissingen in die dritte Jahreszeit. Vom 26. September bis zum 21. November 2026 bietet der Kissinger Kabarettherbst insgesamt acht hochkarätige Veranstaltungen, die mit Witz, Schlagfertigkeit und Tiefgang für beste Unterhaltung im Kurtheater sorgen.
Das abwechslungsreiche Programm verspricht humorvolle Abende, bei denen Satire und pointierte Unterhaltung im Mittelpunkt stehen. Das historische Kurtheater dient dabei erneut als stimmungsvolle Kulisse für Künstler, die die Lachmuskeln des Publikums garantiert fordern werden.
Veranstaltungsdetails und Programm
Der Kabarettherbst hat sich als feste Größe im Veranstaltungskalender etabliert und steht für Qualität und Vielfalt in der Welt des Kabaretts.
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Zeitraum: 26. September bis 21. November 2026
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Veranstaltungsort: Kurtheater Bad Kissingen
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Umfang: Acht ausgewählte Termine mit namhaften Künstlern
Ticketverkauf und Informationen
Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf verfügbar. Interessierte haben verschiedene Möglichkeiten, sich ihre Plätze zu sichern:
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Vor Ort: Tourist-Information im Arkadenbau
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Telefonisch: 0971 8048-444
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E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de
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Online: Ausführliche Informationen und Details zum Programm sind auf der Website der Stadt zu finden
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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