Kita-Anmeldungen für das Jahr 2026/2027 in Volkach

19. Dezember 2025Letztes Update 19. Dezember 2025
Bild von Esi Grünhagen auf Pixabay
VOLKACH – Die Stadt und Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach bieten ein breites Angebot an Kindertagesbetreuung in städtischen, konfessionellen und freien Einrichtungen. Die Bedarfsanmeldung für einen Betreuungsplatz muss ausschließlich online über das Bürgerserviceportal der Stadt Volkach erfolgen.

Online-Anmeldung und Empfehlungen

Die Anmeldung über das Kita-Platz Portal ist möglich für alle Kindertagesstätten und Krippen der Stadt Volkach sowie für die Kindertagesstätte mit Hort in der Gemeinde Nordheim.

Anmeldezeitraum für das Kita-Jahr 2026/2027

Für das kommende Betreuungsjahr sind die folgenden Fristen zu beachten:

  • Reguläre Anmeldefrist: Von 01. Januar bis 28. Februar 2026.

  • Nachrangige Berücksichtigung: Anmeldungen, die nach diesem Zeitraum eingehen, können nur nachrangig berücksichtigt werden.

  • Betroffene Kinder: Angemeldet werden können alle Kinder, die zwischen dem 01. September 2026 und 31. August 2027 eine Kindertageseinrichtung besuchen sollen.

Die Vergabe der Plätze für das neue Kita-Jahr 2026/2027 beginnt ab Mitte März und kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Vergabe erfolgt nach den jeweiligen Vergabekriterien der Einrichtungen.

Übersicht der Einrichtungen (Auswahl)

Das Angebot umfasst unter anderem:

  • Waldkindergarten

  • Evangelische Kita in Eichfeld

  • Kita der Ritterschen Stiftung in Astheim

  • Weinbergswichtel in Escherndorf

  • Kita St. Franziskus in Fahr

  • Kommunale Einrichtungen in Gaibach, Obervolkach und Volkach

  • Inselstrolche in Nordheim (mit Hort)

