Kita Baustelle in Grafenrheinfeld geht voran
GRAFENRHEINFELD – Die Baumaßnahmen an der Gesamtkindertagesstätte am Wehrbusch schreiten voran, einem Projekt, das Bürgermeister Christian Keller als „wirkliches Zukunftsprojekt“ bezeichnet. Die Außenanlagen, inklusive Spielgeräte (entworfen und eingebaut von der Firma Contabo-Spielgeräte aus Bamberg), der Wasserspielplatz und die Bepflanzungen, sind nahezu fertiggestellt.
Auch im Gebäudeinneren geht es weiter: In Kürze stehen der Einbau des Estrichs und der Bodenbeläge sowie anschließend die Installation der Küche an.
Bürgermeister Keller erklärte zum voraussichtlichen Bauende: „Wann genau die Baustelle zu Ende ist, können wir noch nicht sicher sagen. Auf jeden Fall planen wir, dass die Baustelle im ersten Halbjahr 2026 fertig gestellt sein wird.“ Trotz eines mutwillig herbeigeführten Wasserschadens habe man sich nicht vom Ziel abbringen lassen, eine moderne, zukunftsfähige Einrichtung für Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen zu schaffen.
