Kita Nordheim erhält Spende über 1000 Euro
NORDHEIM A.M. – Die Kindertagesstätte in Nordheim am Main freut sich über eine großzügige Spende von insgesamt 1000 Euro, die für die Anschaffung von zwei Picknicktischen für die Hortkinder verwendet wird. Die Sparkasse Mainfranken spendete 500 Euro, eine Summe, die der Elternbeirat anschließend verdoppelte.
Wolfgang Kober, Beratungscenterleiter der Sparkasse Mainfranken, überreichte den symbolischen Scheck. Bürgermeisterin Sibylle Säger und Kita-Leiterin Barbara Niedermeier bedankten sich für die Unterstützung.
Bürgermeisterin Säger betonte, dass die neuen Picknicktische aus recyceltem Material bestehen, „so dass wir sie das ganze Jahr über verwenden und sie vor allem auch bei Wind und Wetter draußen bleiben können!“
