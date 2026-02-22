Klänge in der Nacht am 27. Februar in St. Johannis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am Freitag, den 27. Februar 2026, lädt die evangelische Citykirche Schweinfurt um 20:00 Uhr zu einem außergewöhnlichen Erlebnis in die dunkle Johanniskirche ein. Unter dem Titel „Klänge in der Nacht“ erwachen einzelne Kunstwerke durch gezielte Beleuchtung zum Leben und ermöglichen den Besuchern völlig neue Perspektiven auf den Kirchenraum sowie das eigene Leben.
In der nächtlichen Atmosphäre verweben sich literarische Texte mit der leisen Musik der Band MehrBlick, die in kleiner Besetzung für die passende Untermalung sorgt. Die Veranstaltung verbindet Elemente einer Kirchenführung, Passionsandacht, Lesung und eines Liederabends zu einer stimmungsvollen Stunde der Ruhe und Besinnung. Weitere Informationen zu dieser besonderen Reihe findest du online unter www.klaenge-in-der-nacht.de
