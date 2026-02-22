Auto IU

Klänge in der Nacht am 27. Februar in St. Johannis Schweinfurt

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026
Klänge in der Nacht am 27. Februar in St. Johannis Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Freitag, den 27. Februar 2026, lädt die evangelische Citykirche Schweinfurt um 20:00 Uhr zu einem außergewöhnlichen Erlebnis in die dunkle Johanniskirche ein. Unter dem Titel „Klänge in der Nacht“ erwachen einzelne Kunstwerke durch gezielte Beleuchtung zum Leben und ermöglichen den Besuchern völlig neue Perspektiven auf den Kirchenraum sowie das eigene Leben.

In der nächtlichen Atmosphäre verweben sich literarische Texte mit der leisen Musik der Band MehrBlick, die in kleiner Besetzung für die passende Untermalung sorgt. Die Veranstaltung verbindet Elemente einer Kirchenführung, Passionsandacht, Lesung und eines Liederabends zu einer stimmungsvollen Stunde der Ruhe und Besinnung. Weitere Informationen zu dieser besonderen Reihe findest du online unter www.klaenge-in-der-nacht.de

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

22. Februar 2026Letztes Update 22. Februar 2026

Mehr

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

Hauptzollamt Schweinfurt intensiviert Kampf gegen Schwarzarbeit

22. Februar 2026
Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

Erster öffentlicher netSWerk – City Talk by studyFAB

22. Februar 2026
Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

Mercator Leasing ermöglichte der Kindertafel die große Gaudi auf dem Schweinfurter Faschingsumzug

22. Februar 2026
Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

Boulevard Ensemble bringt musikalische Zeitreise nach Grettstadt

22. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)