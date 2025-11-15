Auto IU
„Klänge in der Nacht“ in St. Johannis Schweinfurt am Fr 12.12. 20:00 – Die musikalisch-literarische Kirchenführung im Dunkeln
SCHWEINFURT – Die evangelische Citykirche Schweinfurt lädt in der dunklen Johanniskirche zu einem besonderen Erlebnis ein: „Kirchenführung mal anders“ unter dem Titel „Klänge in der Nacht“.
Mitten in der Nacht erwachen in der dunklen Johanniskirche einzelne Figuren und Kunstwerke durch gezielte Beleuchtung zum Leben. Diese nächtliche Stunde verbindet verschiedene Elemente:
- Beleuchtung: Ausschnitte aus Kunstwerken der Johanniskirche werden beleuchtet, wodurch ungewohnte Perspektiven auf die Kunst und das eigene Leben entstehen.
- Musik: Literarische Texte verweben sich mit leiser Musik der Band MehrBlick in kleiner Besetzung (Sandy und Klaus Fiedler, Heiko Kuschel).
- Atmosphäre: Die Veranstaltung bietet eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, über Fragen des eigenen Lebens nachzudenken und den Kirchenraum neu zu entdecken.
Die nächtliche Stunde vereint Aspekte einer Kirchenführung, Adventsandacht, literarischen Lesung und eines Liederabends und ist doch „mehr als das“.
Weitere Informationen finden Sie unter www.klaenge-in-der-nacht.de.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!