Klänge in der Nacht in St. Johannis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Zu einer außergewöhnlichen Form der Kirchenführung lädt die evangelische Citykirche Schweinfurt am Freitag, den 27. Februar, um 20:00 Uhr in die St. Johanniskirche ein. Unter dem Titel „Klänge in der Nacht“ verwandelt sich das Gotteshaus in einen Ort der Stille und der besonderen Wahrnehmung, wenn in der Dunkelheit gezielt einzelne Kunstwerke beleuchtet werden und so ungewohnte Perspektiven auf die Historie und das eigene Leben eröffnen. Das Format verbindet Elemente einer klassischen Führung mit denen einer Passionsandacht, einer literarischen Lesung und eines Liederabends.
Die nächtliche Stunde wird musikalisch von der Band „MehrBlick“ in kleiner Besetzung begleitet, deren leise Klänge eine Atmosphäre der Ruhe und Reflexion schaffen sollen. Während literarische Texte die visuellen Eindrücke der illuminierten Figuren ergänzen, sind die Besucher eingeladen, den Kirchenraum neu zu entdecken und über persönliche Lebensfragen nachzudenken. Diese synergetische Mischung aus Kunst, Musik und Wort bietet einen meditativen Rückzugsort mitten in der Stadt.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich über die Details dieser Veranstaltung sowie über die gesamte Reihe online informieren. Unter der Adresse www.klaenge-in-der-nacht.de sind alle weiterführenden Informationen zu diesem und kommenden Terminen der Citykirche abrufbar. Die Organisatoren versprechen ein Erlebnis, das über eine rein informative Besichtigung weit hinausgeht und die spirituelle Tiefe des Raumes erlebbar macht.
