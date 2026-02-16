Auto IU

Klärschlamm-Havarie in Volkacher Kläranlage: Großeinsatz nach technischem Defekt

    VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Am frühen Samstagmorgen um 4:35 Uhr wurde die Feuerwehr Volkach zu einem massiven Klärschlammaustritt gerufen, bei dem aufgrund eines technischen Defekts rund 650 Kubikmeter Schlamm in den Keller der Kläranlage gelaufen sind.

    Die Einsatzkräfte mussten über acht Stunden lang die dunkle Masse mit speziellen Hochwasserpumpen und der Unterstützung eines Saugwagens einer Fachfirma in ein entferntes Becken umpumpen.

    Parallel zu den Pumparbeiten überwachten die Helfer den Methangehalt im Gebäude und belüfteten die Räume mit Hochdrucklüftern, um eine Explosionsgefahr auszuschließen. Nachdem der Keller am Nachmittag wieder begehbar war, unterstützte ein Team in Chemikalienschutzanzügen die Mitarbeiter der Kläranlage dabei, letzte Rückstände zu entfernen und den Zugang zur Schadstelle für Gutachter freizumachen.

    Insgesamt leisteten die ehrenamtlichen Kräfte 348 Helferstunden, wobei der Einsatz inklusive der aufwendigen Dekontamination und Reinigung der Ausrüstung erst in den Abendstunden endgültig abgeschlossen werden konnte.

