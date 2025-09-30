Klamotten fischen

Auto IU

30. September 2025Letztes Update 30. September 2025
Bild von 758139 auf Pixabay
KITZINGENAm Montagabend beobachtete ein Zeuge in der Dagmar-Voßkühler-Straße, wie eine 56-jährige Frau und ihr 8-jähriges Enkelkind Kleidungsstücke aus einem Kleidercontainer entwendeten.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten trafen die beschriebene Frau an und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle vorübergehend festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich, als die Frau und das Kind am Container hantierten und Kleidung herausfischten.

Nach dem Eintreffen der Polizei wurde das Kind der kurz darauf eingetroffenen Mutter übergeben. Die 56-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und anschließend wieder entlassen. Der Vorfall wird nun strafrechtlich verfolgt.

