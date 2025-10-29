Klangvielfalt beim Ensemble-Herbst in Dimbach und Gaibach
DIMBACH / VOLKACH – Das Symphonische Blasorchester Volkach (SBO) hat am 12. Oktober in der Kirche St. Maria de Rosario in Dimbach die neue Konzert-Reihe „Ensemble-Herbst“ feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Vielfarbigkeit in kleinen Besetzungen“ präsentierten die 60 Musiker in unterschiedlichen Ensemble-Formationen ein breites Programm von Barock bis zu modernen Filmmelodien.
Die Konzertbesucher konnten die Wandlungsfähigkeit des Orchesters erleben, als sich die einzelnen Register zu Kleingruppen formierten. Zu den Höhepunkten gehörten:
- Das Flötenensemble mit Yagisawas Suite Five Sincere Expressions.
- Das Saxophonensemble, das mit dem ABBA-Medley Mamma Mia! für beschwingte Stimmung sorgte.
- Das Edelholz-Ensemble, besetzt mit Oboe, Fagott, Englischhorn und Kontrafagott.
- Die Posaunisten mit ihrer Darbietung des Florentiner Marsches.
SBO-Dirigent Manuel Scheuring moderierte die Konzerte und erklärte, dass das Ensemblespiel ohne Dirigenten erfordere, dass „die Orchestermitglieder noch mehr aufeinander hören und Verantwortung übernehmen“.
Die Konzertreihe wird am Sonntag, den 2. November, fortgesetzt. Die nächsten beiden Konzerte finden um 14:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Gaibach statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.
