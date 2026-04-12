Auto IU

Klasse2000-Patenschaft der AOK: Gesunde Schule, gesunde Kinder

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
Klasse2000-Patenschaft der AOK: Gesunde Schule, gesunde Kinder
Die ersten Klassen der Grundschule in Wollbach bei der Übergabe der Förderzusage durch die AOK Schweinfurt mit Frank Dünisch - Foto: Angelina Schröder
Sparkasse

SCHWEINFURT/WOLLBACH – Mit dem Ziel, die Freude an Bewegung und bewusster Ernährung bereits im Kindesalter zu festigen, unterstützt die AOK in Schweinfurt im aktuellen Schuljahr erneut das Präventionsprogramm Klasse2000 an lokalen Grundschulen. An der Grundschule Wollbach profitieren über 50 Erstklässler von der Initiative, die Mädchen und Jungen dabei unterstützt, gesund, stark und selbstbewusst aufzuwachsen.

Das Programm wurde offiziell durch die Übergabe der Patenschaftsbestätigung von Frank Dünisch (AOK in Schweinfurt) an die Schulleiterin Sabina Urban gestartet. Schulleitung und Lehrkräfte setzen darauf, dass früh erlernte Gesundheitskompetenzen auch im Erwachsenenalter Bestand haben. Externe Präventionsfachkräfte besuchen die Schule hierzu regelmäßig, um wichtige Lebenskompetenzen spielerisch zu vermitteln.

Digitale Unterstützung und kindgerechte Lerninhalte

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Um die Lerninhalte auch außerhalb des Klassenzimmers zu vertiefen, stehen Schülern, Eltern und Lehrkräften verschiedene digitale Angebote zur Verfügung:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Lern-Website: Unter www.klaro-labor.de finden sich ergänzende Materialien und Tipps.

  • Klaro-App: Die Anwendung bietet interaktive Vorschläge für Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und Gesundheits-Tipps.

Nachhaltige Förderung durch die AOK

Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in Grundschulen. Das Projekt beginnt in der ersten Klasse und begleitet die Kinder kontinuierlich bis zum Ende der vierten Jahrgangsstufe.

Die AOK tritt dabei als bedeutender Partner auf:

  • Umfang: In ganz Bayern werden über 400 neue Patenschaften gefördert.

  • Reichweite: Mit knapp 2.000 geförderten Klassen und rund 43.400 Kindern ist die AOK bundesweit der größte Einzelpate des Programms.

  • Engagement: Bereits seit 2015 übernimmt die Krankenkasse für bis zu zwei Klassen pro Jahrgangsstufe und Schule die vollständigen Kosten für die gesamte vierjährige Laufzeit.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026

Mehr

Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

Schwerer Verkehrsunfall – 63-jähriger Radfahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt zum Unfallhergang

12. April 2026
50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

12. April 2026
Probealarm am Samstag: Sirenentest im Landkreis Haßberge

Probealarm am Samstag: Sirenentest im Landkreis Haßberge

12. April 2026
Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

12. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)