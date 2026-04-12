Klasse2000-Patenschaft der AOK: Gesunde Schule, gesunde Kinder
SCHWEINFURT/WOLLBACH – Mit dem Ziel, die Freude an Bewegung und bewusster Ernährung bereits im Kindesalter zu festigen, unterstützt die AOK in Schweinfurt im aktuellen Schuljahr erneut das Präventionsprogramm Klasse2000 an lokalen Grundschulen. An der Grundschule Wollbach profitieren über 50 Erstklässler von der Initiative, die Mädchen und Jungen dabei unterstützt, gesund, stark und selbstbewusst aufzuwachsen.
Das Programm wurde offiziell durch die Übergabe der Patenschaftsbestätigung von Frank Dünisch (AOK in Schweinfurt) an die Schulleiterin Sabina Urban gestartet. Schulleitung und Lehrkräfte setzen darauf, dass früh erlernte Gesundheitskompetenzen auch im Erwachsenenalter Bestand haben. Externe Präventionsfachkräfte besuchen die Schule hierzu regelmäßig, um wichtige Lebenskompetenzen spielerisch zu vermitteln.
Digitale Unterstützung und kindgerechte Lerninhalte
Um die Lerninhalte auch außerhalb des Klassenzimmers zu vertiefen, stehen Schülern, Eltern und Lehrkräften verschiedene digitale Angebote zur Verfügung:
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Lern-Website: Unter www.klaro-labor.de finden sich ergänzende Materialien und Tipps.
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Klaro-App: Die Anwendung bietet interaktive Vorschläge für Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und Gesundheits-Tipps.
Nachhaltige Förderung durch die AOK
Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in Grundschulen. Das Projekt beginnt in der ersten Klasse und begleitet die Kinder kontinuierlich bis zum Ende der vierten Jahrgangsstufe.
Die AOK tritt dabei als bedeutender Partner auf:
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Umfang: In ganz Bayern werden über 400 neue Patenschaften gefördert.
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Reichweite: Mit knapp 2.000 geförderten Klassen und rund 43.400 Kindern ist die AOK bundesweit der größte Einzelpate des Programms.
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Engagement: Bereits seit 2015 übernimmt die Krankenkasse für bis zu zwei Klassen pro Jahrgangsstufe und Schule die vollständigen Kosten für die gesamte vierjährige Laufzeit.
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