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Klasse2000-Patenschaft der AOK: Gesunde Schule, gesunde Kinder

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Klasse2000-Patenschaft der AOK: Gesunde Schule, gesunde Kinder
Die erste Klasse der Grundschule in Burgpreppach bei der Übergabe der Förderzusage durch die AOK Schweinfurt mit Markus Schäferh - Foto: Angelina Schröder
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BURGPREPPACH – Frühzeitige Gesundheitsförderung steht an der Grundschule Burgpreppach ab sofort fest auf dem Lehrplan. Knapp 20 Erstklässler erfahren im Rahmen des bundesweiten Programms „Klasse2000“, wie wichtig eine gesunde Lebensweise, Bewegung und ein starkes Selbstbewusstsein sind. Ermöglicht wird dies durch eine Patenschaft der AOK in Schweinfurt.

Das Präventionsprogramm begleitet die Kinder spielerisch von der ersten bis zur vierten Klasse. Ziel ist es, den Schülern frühzeitig Lebenskompetenzen zu vermitteln, die sie gesund und stark aufwachsen lassen. Markus Schäfer von der AOK in Schweinfurt übergab nun die offizielle Patenschaftsbestätigung an Schulleiterin Silke Feulner.

Nachhaltige Prävention für den Alltag

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Schulleiterin Silke Feulner betont die langfristige Bedeutung des Projekts: Wer bereits im Kindesalter lernt, was dem eigenen Körper guttut, behält dieses gesundheitsfördernde Verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener bei. Das Programm setzt dabei auf eine Mischung aus Fachwissen und praktischer Anwendung:

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  • Besuch von Fachleuten: Externe Präventionsfachkräfte kommen regelmäßig in die Klassen, um die Themen kindgerecht zu vermitteln.

  • Interaktive Lernangebote: Ergänzend zum Unterricht können Kinder, Eltern und Lehrer die Website www.klaro-labor.de sowie die neue Klaro-App nutzen. Dort finden sich Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und interaktive Tipps.

  • Langfristigkeit: Die Förderung durch die AOK umfasst die gesamte vierjährige Grundschulzeit.

AOK als bundesweit größter Einzelpate

Mit über 400 neuen Patenschaften in ganz Bayern und insgesamt rund 43.400 betreuten Kindern ist die AOK bundesweit der wichtigste Unterstützer des Klasse2000-Programms. Seit 2015 übernimmt die Krankenkasse pro Grundschule und Jahrgangsstufe die Kosten für bis zu zwei Klassen, um eine flächendeckende Gesundheitsvorsorge bereits im Kindesalter zu verankern.

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