Klassenerhalt geschafft: TV Oberndorf rettet sich im Nervenkrimi

SCHWEINFURT – Mit einem beeindruckenden Kraftakt hat der TV Oberndorf am letzten Spieltag den Verbleib in der 1. Faustball-Bundesliga gesichert. Nach einem 5:2-Sieg im Play-Down-Rückspiel gegen den TV Waldrennach und einem nervenstarken 11:4 im entscheidenden Zusatzsatz wendeten die Oberndorfer den drohenden Abstieg erfolgreich ab.

Nach der Niederlage im Hinspiel standen die Gäste unter enormem Druck. Das Team um die Angreifer Oliver Bauer und Robin Göttert startete konzentriert und sicherte sich eine frühe 2:0-Satzführung. Trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens der Gastgeber aus Waldrennach behielt Oberndorf in den entscheidenden Momenten die Ruhe. Besonders die Defensive mit Janne Habenstein, Robin Treuheit und Fabian Sagstetter glänzte in der hitzigen Atmosphäre und erkämpfte spektakuläre Bälle, die letztlich zum verdienten Sieg führten.

Da durch den Rückspielsieg Gleichstand herrschte, musste ein alles entscheidender Satz über den Klassenerhalt befinden. In diesem zeigte der TVO seine beste Saisonleistung, dominierte die sichtlich gehemmten Waldrennacher von Beginn an und zog bereits zum Seitenwechsel auf 6:3 davon. Robin Göttert resümierte nach dem Erfolg, dass man dem Gegner im letzten Satz endlich das eigene Spiel habe aufzwingen können. Damit blickt der Verein nach einer schwierigen Hallensaison nun voller Vorfreude auf die kommende Feldsaison. Informationen zum Verein und zu kommenden Spieltagen findest du unter www.tv-oberndorf.de

