Klassik trifft Tango: Pegasus-Trio gastiert im Kloster Wechterswinkel

BASTHEIM / WECHTERSWINKEL, LKR. RHÖN-GRABFELD – Das Pegasus-Trio lädt am Samstag, 1. August, im Kloster Wechterswinkel zu einer musikalischen Reise zwischen Europa und Südamerika ein. Unter dem Titel „Klassik trifft Tango“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 19:30 Uhr ein abwechslungsreicher Konzertabend mit klassischer Kammermusik, tänzerischen Klängen und südamerikanischen Rhythmen.

Das Ensemble verbindet Werke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Georges Bizet mit Tangos von Ernesto Nazareth, Isaac Albéniz und Astor Piazzolla. Der musikalische Bogen reicht von den „Deutschen Tänzen“ über Auszüge aus Bizets Oper „Carmen“ bis hin zu Piazzollas bekanntem „Libertango“.

In der besonderen Besetzung mit Flöte, Violine, Viola und Gitarre entwickelt das Pegasus-Trio einen eigenen Klangcharakter. Christian Mattick an der Flöte sowie Michaela Buchholz an Violine und Viola und Thomas Etschmann an der Gitarre verbinden klassische Virtuosität mit der Leidenschaft südamerikanischer Musik.

Tickets sind online unter www.tickets.rhoen-grabfeld.de erhältlich. Karten gibt es außerdem bei der Rhön GmbH in Bad Neustadt sowie im Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 Bastheim. Die Öffnungszeiten des Klosters sind donnerstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 14:00 bis 17:00 Uhr.