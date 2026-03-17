Klavierkonzert mit den Werken von Ludovico Einaudi
BAD KISSINGEN – Ein unvergesslicher Abend voller zauberhafter Musik erwartet die Besucher bei diesem besonderen Konzertabend, der den minimalistischen Klavierwerken von Ludovico Einaudi gewidmet ist. Ein talentierter Künstler interpretiert die bekannten Melodien des Komponisten, dessen Werke durch Filme wie „Ziemlich beste Freunde“, „Nomadland“ oder „Doktor Schiwago“ weltberühmt wurden.
Die Veranstaltung zeichnet sich durch eine besondere Atmosphäre aus, da der gesamte Raum von einer Symphonie funkelnder Kerzen erleuchtet wird. Diese mystische Umgebung ergänzt das musikalische Erlebnis der Chart-stürmenden Kompositionen, die normalerweise in den prestigeträchtigsten Konzertsälen der Welt zu hören sind.
Interessierte sind eingeladen, diese Gelegenheit für einen Abend voller Magie und Musik wahrzunehmen.
Dienstag, 14. April um 19:00 Uhr Rossini-Saal, Bad Kissingen
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