Kleidercontainer durch Feuerwerkskörper entzündet

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – In der Silvesternacht, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Kleidercontainer des Roten Kreuzes in der Julius-Echter-Straße in Rimpar durch einen Brandsatz entzündet und beschädigt.

Einer ersten Mitteilung der Integrierten Leitstelle Würzburg zufolge brannte ein Altkleidercontainer an der genannten Einsatzörtlichkeit. Die aufnehmende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land konnte nach dem Ablöschen des Containers einen augenscheinlich selbstgebauten Brandsatz feststellen, der aus Feuerwerkskörpern und anderen brennbaren Materialien bestand.

Da der Brandsatz nicht vollständig zündete und der Container zum Tatzeitpunkt geleert war, entstand kein größerer Sachschaden. Der selbstgebaute Brandsatz hatte die Größe zweier verbundener PET-1-Liter-Trinkflaschen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatortes zur oder kurz vor der genannten Mitteilungszeit wahrgenommen haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land.

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de entgegen.