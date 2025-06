Kleinbrand in Wohnung – 65-Jährige in Bezirkskrankenhaus eingewiesen

MARKHEIDENFELD, LKR MAIN-SPESSART – Nachdem eine 65-Jährige am frühen Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, in ihrer Wohnung in der Bahnhofstraße mit Unrat einen Kleinbrand verursacht hatte, hat sie die Polizei ins Bezirkskrankenhaus Lohr am Main eingewiesen.

Die offensichtlich psychisch belastete Frau hatte nach aktuellem Sachstand kleine Holzteile und Stofffetzen auf dem Boden entzündet und danach selbst wieder gelöscht. Der dennoch entstandene Rauch rief die unmittelbaren Nachbarn im Haus auf den Plan, welche Feuerwehr und Polizei verständigten.

Letztlich wurde niemand verletzt, auch ein Sachschaden entstand nicht. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.