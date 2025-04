Kleine Bücher, große Geschichten: Die Pixi-Ausstellung im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN – Seit über 70 Jahren begeistern Pixi-Bücher Generationen von Kindern. Vom 6. April bis 17. August präsentiert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen eine Ausstellung über die kleinen quadratischen Bücher und ihre Geschichte.

Die Jubiläumsausstellung „Pixi. 70 Jahre kleine Bücher“ lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, anhand von Bildern, Geschichten und Filmen die Vielfalt der beliebten Kinderbücher zu entdecken. Gestaltet von der Hamburger Illustratorin Regina Kehn, bietet die Ausstellung eine Zeitreise mit bekannten Figuren wie Pixi, Conni, Petzi sowie zahlreichen anderen Charakteren aus der Welt der Kinderliteratur.

Ein besonderes Highlight ist das „Pixi-Bad“, in dem große und kleine Gäste in einer gemütlichen Umgebung stöbern, lesen und sich vorlesen lassen können. Zudem werden über 1.000 Pixi-Cover gezeigt, die einen Einblick in die Entwicklung von Kinderthemen und gesellschaftlichen Veränderungen über sieben Jahrzehnte geben. Auch die Entstehung eines Pixi-Buchs wird erklärt, ergänzt durch Videos mit den Machern und prominenten Fans der Reihe.

Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Vorleseaktionen, Führungen und Mitmachangeboten rundet die Ausstellung ab. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat finden um 16 Uhr Vorlesestunden statt. Am Welttag des Buches, dem 23. April, lesen die Pixi-Buch-Autoren Cordula und Rüdiger Paulsen aus ihren Geschichten. Am Internationalen Museumstag (18. Mai) sowie zur Finissage am 17. August führt Pixi als Walking Act durch die Ausstellung. In den Sommerferien werden Workshops angeboten, in denen Kinder Bücher drucken und binden, Papier schöpfen oder Lesezeichen filzen können.

Gruppenbesuche sind nach vorheriger Anmeldung möglich, zudem gibt es spezielle Aktionsprogramme für Kinder ab dem Kita-Alter bis zu 12 Jahren.

Das erste Pixi-Buch erschien 1954 mit dem Titel „Miezekatzen“. Seitdem sind über 3.000 verschiedene Titel veröffentlicht worden, mit einer jährlichen Verkaufszahl von etwa 14 Millionen Exemplaren. Ursprünglich von dem dänischen Verleger Per Hjald Carlsen ins Leben gerufen, sollten Pixi-Bücher allen Kindern den Zugang zu Büchern ermöglichen. Auch heute sind sie als erste selbstgewählte Bücher, Belohnungen oder Sammlerstücke beliebt.

Die Figur Pixi selbst wurde 1982 von der Illustratorin Eva Wenzel-Bürger geschaffen und 2003 von Dorothea Tust weiterentwickelt. Sie verkörpert das Herzstück der Serie und begleitet Kinder in zahlreichen eigenen Geschichten.

Die Ausstellung im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen zeigt, dass Pixi-Bücher nicht nur Teil vieler Kindheiten sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung leisten.