Kleine Ohren wirksam schützen – Stadt Würzburg verteilte erneut kostenlosen Lärmschutz in der Silvesternacht
WÜRZBURG – Mit einer ebenso praktischen wie präventiven Aktion hat der Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg am Silvesterabend 2025 erneut ein starkes Zeichen für die Kindergesundheit gesetzt. Kurz vor Mitternacht waren sieben engagierte Ehrenamtliche in der Innenstadt unterwegs, um insgesamt 100 hochwertige Lärmschutzkopfhörer kostenlos an Familien mit kleinen Kindern zu verteilen. Die Initiative des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, die bereits zum zweiten Mal stattfand, zielt darauf ab, das empfindliche Gehör der kleinsten Besucher vor dem extremen Lärmpegel des traditionellen Feuerwerks zu bewahren.
Die Aktion knüpft an den großen Erfolg des Vorjahres an und setzt dort an, wo die Gefahr für Kinderohren am größten ist. Flankierend zur Verteilung der Kopfhörer händigten die Helfer Informationsflyer in einfacher Sprache aus, um Eltern niedrigschwellig über die Risiken von Knallkörpern und Raketen aufzuklären. Fachbereichsleiter Gunther Kunze betonte, dass es der Stadt ein zentrales Anliegen sei, Schutz ohne „erhobenen Zeigefinger“ anzubieten und gleichzeitig das Bewusstsein für die Belastung des kindlichen Gehörs zu schärfen.
Die Koordination lag erneut bei Kilian Schick, dem Sachgebietsleiter der Kommunalen Jugendarbeit. Er berichtete von einer durchweg positiven Resonanz: Die 100 bereitgestellten Kopfhörer waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, was den großen Bedarf und die Dankbarkeit der Eltern vor Ort unterstreicht. Die Stadt Würzburg hofft, durch die regelmäßige Wiederholung dieser Maßnahme eine nachhaltige Sensibilisierung zu erreichen, damit Gehörschutz für Kinder bei lärmintensiven Veranstaltungen künftig zur Selbstverständlichkeit wird.
