Kleinkind in Pkw eingeschlossen: Polizei befreit Jungen in Goldbach
GOLDBACH – Ein etwa eineinhalb Jahre alter Junge ist am Donnerstagmittag in Goldbach versehentlich in einem Pkw eingeschlossen worden. Die Polizei konnte das Kind schnell und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.
Der Vorfall
Gegen 12:00 Uhr wollte die Großmutter des Kindes mit ihrem Enkel zu einer Fahrt aufbrechen. Nachdem sie dem Jungen noch etwas zu trinken gegeben hatte, schloss sich das Fahrzeug offenbar selbstständig ab, während sich der Schlüssel noch im Innenraum befand.
Die verständigte Polizeistreife handelte umgehend: Mit dem Einverständnis der Halterin wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, um Zugang zum Fahrzeug zu erhalten. Ein vorsorglich hinzugezogener Rettungsdienst konnte Entwarnung geben: Das Kind blieb unverletzt und benötigte keine medizinische Behandlung im Krankenhaus.
Wichtige Sicherheitshinweise der Polizei
Die Polizei Unterfranken nimmt diesen Vorfall zum Anlass, eindringlich vor den Gefahren durch moderne Schließsysteme und Hitze zu warnen:
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Schlüssel nicht im Auto lassen: Moderne Schließsysteme können sich unter Umständen eigenständig verriegeln. Lassen Sie den Schlüssel daher niemals im Fahrzeug zurück.
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Lebensgefahr durch Hitze: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere bei Hitze im Auto. Selbst bei leicht geöffneten Fenstern steigen die Temperaturen im Innenraum innerhalb weniger Minuten auf lebensbedrohliche Werte an.
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Handeln im Notfall: Die Polizei weist darauf hin, dass das Zurücklassen von Kindern oder Tieren im Auto bei Hitze eine Straftat darstellen kann. In akuten Notfällen ist das Einschlagen einer Scheibe durch Passanten als Notmaßnahme gerechtfertigt.
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