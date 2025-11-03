Kleinkraftrad kollidiert mit PKW – 14-Jähriger ohne Führerschein unterwegs
UNTERPLEICHFELD / LKR. WÜRZBURG – Am Samstagnacht, gegen 21:30 Uhr, kam es an der Kreuzung „An der Windmühle“ / „Langhaussstraße“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftrad mit einem PKW kollidierte. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der 14-jährige Kleinkraftradfahrer fuhr über eine rote Ampel und war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis.
Der 14-jährige deutsche Fahrer des Kleinkraftrads überfuhr die rote Ampelanlage, als er die Kreuzung überqueren wollte. Dort kollidierte er mit einem schwarzen Opel Adam, dessen 29-jähriger deutscher Fahrer auf der B19 in Richtung Estenfeld unterwegs war.
Der 14-Jährige sowie sein 17-jähriger rumänischer Mitfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden wird auf etwa $4.000$ Euro geschätzt.
Da der 14-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und sich den Roller ausgeliehen hatte, ermittelt die Polizeiinspektion Würzburg-Land nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Jugendlichen und wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Rollers.
