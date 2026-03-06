Auto IU

Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

6. März 2026
Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Am Mittwochmittag hat der Fahrer eines Kleintransporters durch eine rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsverstöße begangen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 49-Jährige war gegen 11:30 Uhr zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B19 in Essleben unterwegs, wo er hupend an einem parkenden Pkw vorbeifuhr und dabei möglicherweise ein aussteigendes Kind gefährdete.

Die Fahrt setzte sich über die B19 bis zur Autobahnauffahrt der A70 fort. Zeugen berichteten, dass der Mann mit Geschwindigkeiten von über 150 km/h einen unbekannten Pkw überholte und beim Wiedereinscheren schnitt. Schließlich konnte der Fahrer im Schweinfurter Hafen gestoppt und von einer Streife der Verkehrspolizei Werneck kontrolliert werden.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Kind aus dem Ford Focus sowie dem überholten Pkw-Fahrer. Zeugen und mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

