Kleintransporter-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit – Zeugenaufruf nach Verkehrsdelikt

SCHWEINFURT – Am Mittwochmittag hat der Fahrer eines Kleintransporters durch eine rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsverstöße begangen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 49-Jährige war gegen 11:30 Uhr zunächst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B19 in Essleben unterwegs, wo er hupend an einem parkenden Pkw vorbeifuhr und dabei möglicherweise ein aussteigendes Kind gefährdete.



