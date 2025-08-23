Auto IU
Kleintransporter kollidiert in Volkach beim Abbiegen mit Radfahrer
VOLKACH – Gegen 14:50 Uhr ereignete sich in Volkach ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Radfahrer. Der Fahrer des Kleintransporters wollte in der Prof.-Jäcklein-Straße nach rechts in eine Parklücke einbiegen und zog dafür zunächst nach links.
Gleichzeitig versuchte ein nachfolgender Radfahrer, rechts an dem Fahrzeug vorbeizufahren. Dabei wurde der Radfahrer von dem Transporter touchiert, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine örtliche Klinik gebracht.
