Auto IU

Kleintransporter kollidiert in Volkach beim Abbiegen mit Radfahrer

23. August 2025Letztes Update 23. August 2025
Symbolfoto: prostooleh auf Freepik
Eisgeliebt

VOLKACHGegen 14:50 Uhr ereignete sich in Volkach ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Radfahrer. Der Fahrer des Kleintransporters wollte in der Prof.-Jäcklein-Straße nach rechts in eine Parklücke einbiegen und zog dafür zunächst nach links.

Gleichzeitig versuchte ein nachfolgender Radfahrer, rechts an dem Fahrzeug vorbeizufahren. Dabei wurde der Radfahrer von dem Transporter touchiert, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine örtliche Klinik gebracht.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. August 2025Letztes Update 23. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)