Kleintransporter musste Audi auf der Autobahn ausweichen und kollidiert mit BMW

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Fahrer eines weißen Iveco Kleintransporters musste am Freitagvormittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt einem Audi ausweichen, der knapp vor ihm von dem rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte er mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW M850.

Mit rund 110 km/h fuhr der Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen der A 3 bei Stockstadt, als er rechts von einem grauen Audi Kombi überholt wurde. Plötzlich wechselte der Audi auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer des Kleintransporters nach links aus. Dabei stieß er seitlich mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden weißen BMW M850 zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

Der Fahrer des grauen Audi setzt trotz des Unfalls seine Fahrt in Richtung Frankfurt weiter fort.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Verkehrspolizei nun auch nach Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.