Kleintransporter übersieht LKW

RIEDBACH, OT KREUZTHAL, LKR. HASSBERGE – Am Donnerstagvormittag kam es auf der Staatsstraße 2266 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw. Hierbei wurden zwei Personen verletzt.

Am Donnerstag gegen 11:45 Uhr kam es in einem Einmündungsbereich auf der Staatsstraße 2266 auf Höhe Kreuzthal zu einem Verkehrsunfall. Der 42-jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters übersah dem aktuellen Erkenntnisstand nach einen von Hofheim kommenden 57-jährigen Lkw-Fahrer.

Beide Verkehrsteilnehmer konnten aus ihren Fahrzeugen gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Fahrer des Kleintransporters kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrbahn war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Haßfurt, welche den genauen Unfallhergang und die Schadenshöhe ermittelt, wurden die Beamten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kleinsteinnach, Kreuzthal, Humprechtshausen, Löffelsterz, Aidhausen und Schonungen unterstützt.