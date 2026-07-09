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Kletterunfall im Steinbruch – 58-Jährige schwer verletzt

9. Juli 2026Letztes Update 9. Juli 2026
Kletterunfall im Steinbruch – 58-Jährige schwer verletzt
Bild von Boloria auf Pixabay
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MILTENBERG – Eine 58-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag beim Klettern im örtlichen Klettergarten schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Nach aktuellem Sachstand befand sich die Frau am Mittwochnachmittag im Klettergarten im Steinbruch an der Mainzer Straße. Gegen 15:40 Uhr stürzte die Kletternde, die gemeinsam mit einem Bekannten unterwegs war, aus etwa fünf Metern Höhe ab und blieb schwer verletzt am Boden liegen.

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Die Frau wurde durch einen Rettungshubschrauber geborgen und anschließend in ein Krankenhaus geflogen.

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Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Ursache des Kletterunfalls, hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht im Einsatz.


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