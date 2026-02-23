Auto IU

Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt

Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt
SCHWEINFURT – Wenige Tage vor der Kommunalwahl lädt das Klimabündnis Schweinfurt am Freitag, den 27. Februar 2026, von 16:00 bis 18:00 Uhr zu einer zentralen Mahnwache auf den Marktplatz ein. Unter dem Motto „Für Klimaschutz und Demokratie“ erwartet die Bürgerinnen und Bürger ein Programm aus politischer Information, einer Fahrrad-Sternfahrt sowie musikalischer Begleitung durch den Liedermacher Erik Stenzel.

Der Aktionstag beginnt mit einer Sternfahrt, bei der Radfahrer aus dem Stadtgebiet gemeinsam zum Rathaus fahren, um Präsenz für die Mobilitätswende zu zeigen. Vor Ort präsentieren zahlreiche Umweltverbände wie Greenpeace, der Bund Naturschutz und die Bürgeraktion Müll und Umwelt an Informationsständen konkrete kommunale Handlungsmöglichkeiten. Ein wesentlicher Programmpunkt ist die Veröffentlichung der Antworten von OB- und Landratskandidaten sowie der Fraktionen auf eine vorab versandte Befragung des Klimabündnisses zu ihren Plänen für den lokalen Klimaschutz.

Die Organisatoren sehen angesichts zunehmender Hitzeperioden und Grundwassermangels dringenden Handlungsbedarf und kritisieren die aktuelle Bundespolitik für eine Abkehr von Klimaschutzzielen. Sie fordern, dass Bundesmittel aus Sondervermögen endlich lokal für die ökologische Transformation eingesetzt werden. Hinter dem Klimabündnis stehen Organisationen wie Fridays for Future, der VCD, die Lokale Agenda 2030 und weitere Verbände, die gemeinsam für den Erhalt der Lebensgrundlagen in der Region eintreten.

