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Klimafreundlich und kostengünstig heizen: Online-Vortrag am 22. April

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Klimafreundlich und kostengünstig heizen: Online-Vortrag am 22. April
Foto: Pixabay / geralt
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BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Angesichts der Auswirkungen des Irankriegs und der damit verbundenen Preissprünge bei fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas rückt das Heizen mit erneuerbaren Energien immer stärker in den Fokus. Das Klimaschutzmanagement des Landratsamtes Bad Kissingen bietet hierzu am Mittwoch, den 22. April, eine digitale Informationsveranstaltung an.

Der rund 60-minütige Online-Vortrag beginnt um 18:00 Uhr und beleuchtet die Vorteile erneuerbarer Heizsysteme sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von Altbauten. Neben dem aktiven Beitrag zum Klimaschutz stehen vor allem die langfristige Kostenersparnis und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern im Mittelpunkt der Ausführungen.

Expertenwissen zu Wärmepumpen und Biomasse

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In Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern werden verschiedene technische Lösungen vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten fundierte Informationen zu:

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  • Wärmepumpen: Funktionsweise und Einsatzvoraussetzungen.

  • Biomasseheizungen: Details zu Pellet- und anderen Holzheizsystemen.

  • Fördermöglichkeiten: Einblicke in aktuelle staatliche Unterstützungen.

Im Anschluss an den Fachvortrag haben die Teilnehmer die Gelegenheit, in einer offenen Fragerunde individuelle Anliegen mit den Experten zu besprechen.

Anmeldung und Teilnahme

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann über das Online-Formular des Landratsamtes unter folgendem Link vorgenommen werden:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fformulare.lrakg.de%2Fformcycle%2Fform%2Falias%2F1%2FAnmeldung_Veranstaltung_220426%2F

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