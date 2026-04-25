Klimaschutz-Netzwerke ziehen Bilanz: 300 Maßnahmen für die Region
LÜLSFELD / GELDERSHEIM, Landkreis Schweinfurt – Was als gefördertes Netzwerkprojekt begann, hat sich für 47 Kommunen und den Landkreis Schweinfurt zu einem praktischen Instrument entwickelt, um den Klimaschutz vor Ort aktiv voranzubringen.
Insgesamt wurden rund 300 Maßnahmen identifiziert, die nun als Grundlage für Investitionen und strategische Entscheidungen dienen. Wie greifbar die Ergebnisse sind, zeigen konkrete Projekte: So realisierte die Gemeinde Retzstadt eine klimafreundliche Wärmeverbundlösung, während in Grafenrheinfeld PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften installiert wurden. In Sommerach wurde die Energieversorgung eines Baugebiets wirtschaftlich-ökologisch gegenübergestellt und Priesendorf erarbeitete einen Kriterienkatalog für Freiflächen-PV-Anlagen.
Grundlage für diesen Erfolg war ein strukturierter Prozess über drei Jahre. Die ÜZ Mainfranken gründete und organisierte die Netzwerke „Nord/West“ und „Süd/Ost“ und wurde dabei fachlich vom Institut für Energietechnik (IfE) unterstützt. Gefördert wurde das Vorhaben zu 60 Prozent durch die Nationale Klimaschutzinitiative. Ziel war es, durch Zusammenarbeit und Wissenstransfer die Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen gezielt zu unterstützen.
Trotz des Endes der Förderphase soll die Zusammenarbeit fortbestehen. „Gerade in Zeiten sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist es entscheidend, dass Kommunen ihre Energieversorgung zukunftssicher und unabhängig aufstellen“, betont Jürgen Kriegbaum, geschäftsführender Vorstand der ÜZ Mainfranken. Die entstandenen Kontakte und Strukturen sollen weiterhin genutzt werden, um die Energiewende in den Kommunen tragfähig voranzubringen.
Die ÜZ Mainfranken versorgt über 125.000 Menschen in Unterfranken mit grüner Energie und Internet. Als größte Energieversorgungsgenossenschaft Bayerns hat sie die Klimaschutzziele der Bundesregierung für 2045 bereits im Jahr 2016 erreicht und wurde für ihr Engagement mehrfach ausgezeichnet.
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