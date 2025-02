Klimastreik am Freitag, 14. Februar 2025 auf dem Marktplatz in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Am 14. Februar 2025 findet auf dem Marktplatz in Schweinfurt ein Klimastreik statt, organisiert von der Bürgeraktion BA-BI und unterstützt von verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzgruppen wie Greenpeace, Churches for Future und Bürgeraktion Müll und Umwelt.

Die Demonstration, die von 13:00 bis 15:00 Uhr andauern wird, steht im Zeichen der anstehenden Wahl am 23. Februar, die maßgeblich über die zukünftige Klimapolitik in Deutschland entscheiden wird. Die Veranstalter fordern ehrgeizige Maßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen, darunter den Ausbau erneuerbarer Energien, die Förderung der Elektromobilität und eine konsequente Wärmewende.

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von Erik Stenzel (Indie-Liedermacher und Klimaaktivist aus Nürnberg), Klaus Mertens („Transformateur“ und Fachreferent beim Betriebsrat von ZF), City-Pfarrer Heiko Kuschel (Churches for Future), Elmar Rachle (Opas for Future) sowie Vertreterinnen und Vertretern von „Schweinfurt ist bunt“ und SWAB.

Die Organisatoren rufen dazu auf, sich zahlreich an der Demonstration zu beteiligen, um ein klares Zeichen für entschlossenen Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft zu setzen.