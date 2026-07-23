Klingenbrunner Kirchweih mit rockigen Klängen und traditioneller Blasmusik

SCHWEINFURT – Von rockigen Tönen bis hin zu traditioneller Blasmusik bietet der Bürgerverein Klingenbrunn auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm bei seiner Kirchweih. Das Fest findet von Samstag, 25. Juli, bis Montag, 27. Juli, auf dem Gelände des Sportclub 1900 an der Deutschhöfer Straße statt. Der Zugang erfolgt über den Gottesberg.

Die Vielfalt der Klingenbrunner Kirchweih zeigt sich sowohl im musikalischen Programm als auch im kulinarischen Angebot.

Am Samstag, 25. Juli, startet die Kirchweih um 18:30 Uhr. Ab 19 Uhr sorgt die Band Heart Rock für Stimmung. Die Schweinfurter Partyband hatte die Besucherinnen und Besucher bereits in den vergangenen vier Jahren begeistert und möchte auch diesmal mit Songs aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren das Festgelände zum Beben bringen.

Der Kirchweihsonntag beginnt um 15 Uhr mit dem Festumzug zur Gärtnerei Heim. Dort wird traditionell der „Bürgermeister“ des Vereins von den Ehrengästen und Mitgliedern abgeholt. Nach der Rückkehr und dem offiziellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Ralf Hofmann übernimmt der Musikverein Untertheres die musikalische Unterhaltung.

Die Unterthereser stehen für traditionelle Blasmusik und werden den Sonntagnachmittag gestalten. Gegen Abend zeigt sich der Musikverein auch von seiner modernen Seite und präsentiert mitreißende Unterhaltungsmusik. Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt: Von 15 bis 18 Uhr steht Kinderschminken auf dem Programm.

Am Kirchweihmontag lädt ab 18 Uhr die Band Sunset zum Abtanzen und Mitgrooven ein. Mit Stimmung, Leidenschaft und Live-Musik sorgt die Gruppe für einen gelungenen Abschluss des Festes.

Der Vorsitzende des Bürgervereins und Festleiter Guido Nieger freut sich, dass es erneut gelungen ist, die Mitglieder für die Kirchweih zu begeistern und gemeinsam mit dem Vorstand die Organisation zu stemmen. Zahlreiche Ehrenamtliche unterstützen beim Aufbau, bei den Vorbereitungen, an den Ständen und beim anschließenden Abbau.

Auch das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen. Wie in den vergangenen Jahren gibt es Bier der Roth Brauerei und Rebensaft vom Weingut Gessner aus Garstadt. Auf den Grills werden Steaks und Bratwürste der Metzgerei Krückl aus Stettbach zubereitet. Darüber hinaus stehen unter anderem Gerupftes, belegte Stangen, vegetarischer Bohneneintopf, Pommes und Fischbrötchen auf der Speisekarte. Am Festsonntag ergänzt eine Kuchentheke mit hausgebackenen Köstlichkeiten das Angebot.

Für Schutz vor Sonne oder Regen steht wieder ein Zelt zur Verfügung. Kinder können zudem den Spielplatz am Festgelände nutzen.