Kloster Wechterswinkel lädt zu Kunst & Kultur das ganze Jahr über ein
WECHTERSWINKEL / LKR. RHÖN-GRABFELD – Das Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel hat sein neues Jahresprogramm für 2026 vorgestellt und lädt zu einer facettenreichen kulturellen Entdeckungsreise durch das gesamte Jahr ein. Von hochkarätigen Kunstausstellungen und einem breiten musikalischen Spektrum bis hin zu speziellen Angeboten für Familien und regionalen Nachwuchsförderungen bleibt das historische Ensemble ein zentraler Treffpunkt für Inspiration im Landkreis Rhön-Grabfeld. Landrat Thomas Habermann und Kulturamtsleiterin Dr. Astrid Hedrich-Scherpf betonten bei der Präsentation die Bedeutung des Standorts als kulturelles Kleinod, das Tradition und Moderne verbindet.
Das Ausstellungsjahr beginnt mit den letzten Wochen der „Mechanischen Tierwelt“, gefolgt von einer Schau ausgewählter Schätze aus der Kunstsammlung des Landkreises im März. Im Sommer thematisiert die Künstlerin Ulrike Donié in ihrer Einzelausstellung „Nach der Natur“ das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt, bevor das KünstlerKollektiv Rhön zum Jahresabschluss wieder seine beliebte Verkaufsausstellung präsentiert. Musikalisch reicht die Spanne von klassischer Kammerperformance des Bayerischen Kammerorchesters über Alte Musik von „The Playfords“ bis hin zu modernem Jazz mit dem renommierten David Helbock Quartett.
Besonderes Augenmerk liegt 2026 auf der Förderung junger Talente und regionaler Künstler, die in Formaten wie der „Offenen Bühne“ oder dem „Jungen Podium“ eine Plattform erhalten. Ein separates Kinderprogramm stellt sicher, dass auch junge Besucher durch Workshops und kindgerechte Führungen einen Zugang zur Kultur finden. Abgerundet wird das Jahr durch stimmungsvolle Sommerkonzerte im Klosterinnenhof sowie die traditionelle Romantische Klosterweihnacht am zweiten Adventswochenende. Das vollständige Programm ist ab sofort sowohl in gedruckter Form als auch digital unter www.kloster-wechterswinkel-kultur.de verfügbar.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!