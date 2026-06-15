Klosterradtour 2026: „Ganz schön mutig“ durch Mainfranken und die Haßberge
OBERZELL – Die Oberzeller Franziskanerinnen laden vom 3. bis 5. Juli 2026 zu einer besonderen Radtour ein. Unter dem Motto „Ganz schön mutig“ verbinden die Teilnehmenden sportliche Betätigung mit spirituellen Impulsen und Gemeinschaft.
Tourenverlauf (ca. 210 Kilometer gesamt)
Start- und Zielpunkt ist die Klosterkirche Sankt Michael in Oberzell. Die Strecke erstreckt sich über drei Tage mit jeweils rund 70 Kilometern, wobei auch hügelige Abschnitte zu bewältigen sind.
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Tag 1: Von Oberzell über Retzbach, Arnstein und Euerdorf nach Bad Kissingen.
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Tag 2: Durch die Rhön und die Haßberge bis nach Augsfeld bei Haßfurt.
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Tag 3: Rückreise über Sankt Ludwig und Würzburg entlang des Mains zurück zum Kloster Oberzell.
Teilnahmevoraussetzungen und Fokus
Die Tour richtet sich an fitte Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich auf geistliche Impulse einlassen möchten. Die Geschwindigkeit orientiert sich an muskelbetriebenen Fahrrädern; E-Bike-Fahrer können nach Absprache teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen neben dem Radeln die Gemeinschaft, der Austausch sowie der Besuch von Orten mit christlicher Prägung. Begleitet wird die Gruppe von Matthias Hart und Schwester Regina Grehl.
Konditionen und Anmeldung
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Teilnehmerzahl: Begrenzt auf maximal 15 Personen.
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Teilnahmegebühr: 229 Euro pro Person.
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Leistungen: Zwei Übernachtungen in einfachen Mehrbettunterkünften, Frühstück, geistliche Begleitung und eine Fährüberfahrt.
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Anmeldefrist: Bis Donnerstag, 18. Juni 2026.
Für nähere Informationen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an das Haus Klara:
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Telefon: 0931/4601251
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E-Mail: haus-klara@oberzell.de
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