Knoblach: Zustand der Schulklos ist ein Armutszeugnis – Landtags-Grüne fordern Förderprogramm für Schultoiletten

SCHWEINFURT – Wegen der landesweit zum Teil katastrophalen Zustände in den Schultoiletten fordert die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen von der Staatsregierung, die Kommunen nicht weiter im Stich zu lassen. In einem aktuellen Antrag fordern die Grünen, das Thema Schultoiletten endlich zur Chefsache zu machen und dringend benötigte Fördermittel für eine umfassende Sanierung der sanitären Anlagen an Bayerns Schulen bereitzustellen.

„Wenn beispielsweise der städtische Baureferent die Toiletten in den Schweinfurter Schulen zwar noch als funktionsfähig, aber nicht mehr als zeitgemäß bezeichnet, dann ist das ein Armutszeugnis sondergleichen“, kritisiert der Schweinfurter Landtagsabgeordnete Paul Knoblach. In einer Pressemitteilung erklärte er, dass der Zustand der Schultoiletten in Schweinfurt und vielen anderen bayerischen Städten alles andere als akzeptabel sei.

Im Antrag fordern die Landtagsgrünen, die Finanzierungshürden für Schultoilettensanierungen zu senken und ein umfassendes Sanierungsprogramm aufzulegen. Ziel sei es, den Kommunen zu ermöglichen, dringend erforderliche Sanierungen schnell und effektiv durchzuführen. „In Schweinfurt müssen dringend notwendige Sanierungen immer wieder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das ist ein Armutszeugnis für den angeblich so fortschrittlichen Freistaat“, so Knoblach weiter.

Seine Kollegin und bildungspolitische Sprecherin Gabriele Triebel bezeichnet die Situation als „inakzeptabel“, da Schülerinnen und Schüler in Bayern sich ekeln müssten, die Toiletten an ihrer Schule zu nutzen oder diese sogar meiden würden. Laut einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerks gaben 44 Prozent der befragten bayerischen Kinder und Jugendlichen an, den Zustand der Toiletten an ihren Schulen als schlecht zu empfinden.

„Für notwendige Erneuerungen oder Sanierungen fehlt es den Städten und Kommunen oft an den finanziellen Mitteln“, erklärt Knoblach. Die von seiner Landtagsfraktion geforderte Einführung eines staatlichen Schultoilettensanierungsprogramms sei daher „dringend nötig“, um die Städte und Kommunen zu entlasten und ihnen zu ermöglichen, den Sanierungsbedarf zügig anzugehen.